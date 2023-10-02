Це не астероїд: вчені висунули нову теорію зникнення динозаврів

Вчені наблизилися до розгадки можливої причини вимирання динозаврів близько 66 мільйонів років тому.

Вчені розвінчали міф про те, що динозаврів знищив астероїд.

Про це пише Daily Mail.

Під час дослідження вчені з Дармутського університету розробили симуляцію, яка використовувала реальні геологічні дані для аналізу понад 300 000 можливих сценаріїв. Автори дослідження зазначають, що система була використана для пояснення літопису скам'янілостей за мільйон років до і після вимирання динозаврів.

Результати моделювання свідчать про те, що зміна клімату і токсичні гази за сотні років викидів "Деканських пасток" стали причиною зникнення динозаврів.

Спеціалісти припускають, що індійський мегавулкан "Декканські пастки" закачав в атмосферу нашої планети 10,4 трильйона тонн вуглекислого газу і 9,3 трильйона тонн діоксиду сірки, і все це за майже мільйон років вивержень.

Отже, вчені вважають, що справжньою причиною вимирання динозаврів на Землі став зовсім не астероїд, як вважалося раніше, а індійський мегавулкан "Декканські пастки". Автори дослідження зазначають, що використовували у своїй комп'ютерній моделі геологічні та кліматичні дані, зібрані з трьох зразків глибоководного керна. Водночас кожен із них містив скам'янілості, датовані від 67 до 65 мільйонами років тому.

Раніше стало відомо, що дослідники виявили під Атлантичним океаном біля берегів Західної Африки новий ударний кратер. Він утворився, найімовірніше, також 66 млн років тому, як і знаменитий кратер Чикшулуб у Мексиці після падіння великого астероїда, який, як вважається, знищив майже всіх динозаврів. Нове дослідження може змінити наші знання про те, як вимерли динозаври, адже їх могли знищити два або більше астероїдів.

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