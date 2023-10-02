Дівчина кричала і плакала, бо майстер зробив тату не на тому місці – відео

Дівчина, яка сподівалася зробити таємне татуювання, жахнулася від результату.

Вільма Геґґлунд прийшла на сеанс, аби набити на внутрішній стороні нижньої губи слово "meow". Натомість майстер якимось чином намалював напис на зовнішній стороні. Побачивши результат, Вільма кричала і плакала.

Своїм жахливим досвідом клієнтка поділилася у TikTok. На першому кадрі вона плаче, затиснувши рот рукою. Потім вона показала фото тату, про яке мріяла, і результат.

Вірусне відео, яке зібрало мільйони переглядів, приголомшило людей тим, що Вільма поняття не мала, що відбувалося протягом усього процесу татуювання. Юзери дивувалися, як вона не відчувала розташування голки.

Згодом дівчина розмістила на своїй сторінці ще одне відео, в якому поділилася, що зробила лазерне видалення тату. Тепер її вуста більше не прикрашає напис "meow".

Нагадаємо, пенсіонери забронювали 51 круїз поспіль, бо це дешевше, ніж будинок для літніх людей. Пара планує мандрувати протягом двох років.

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