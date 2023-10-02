Девушка кричала и плакала, потому что мастер сделал тату не на том месте — видео

Она выбрала "тайное" место.
Девушка, которая надеялась сделать тайную татуировку, ужаснулась от результата.
Вильма Хегглунд пришла на сеанс, чтобы набить на внутренней стороне нижней губы слово "meow". Мастер каким-то образом нарисовал надпись на внешней стороне. Увидев результат, Вильма кричала и плакала.
Своим ужасным опытом клиентка поделилась в TikTok. На первом кадре она рыдает, зажав рот рукой. Затем она показала фото тату, о котором мечтала, и результат.
@wilmah10 #tattoogonewrong #meow #fyp #fördig ♬ OG THE PASTELS
Вирусное видео, собравшее миллионы просмотров, ошеломило людей тем, что Вильма понятия не имела, что происходило на протяжении всего процесса татуировки. Пользователи удивлялись, как она не чувствовала расположения иглы.
@wilmah10 Svarar @user3824759802741 ♬ 原聲 — Small_noodles
Впоследствии девушка разместила на своей странице еще одно видео, где поделилась, что сделала лазерное удаление тату. Теперь ее губы больше не украшает надпись "meow".
@wilmah10 Это gone thank god to laser #foryou #meow ♬ original sound — Mikey Poulli
Напомним, пенсионеры забронировали 51 круиз подряд, потому что это дешевле, чем дом для престарелых. Пара планирует путешествовать в течение двух лет.
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