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Девушка кричала и плакала, потому что мастер сделал тату не на том месте — видео

Девушка кричала и плакала, потому что мастер сделал тату не на том месте — видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1129
Время на прочтение
2 мин
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Девушка кричала и плакала, потому что мастер сделал тату не на том месте — видео

Вильма Хегглунд / Фото: скриншот с видео

Она выбрала "тайное" место.

Девушка, которая надеялась сделать тайную татуировку, ужаснулась от результата.

Вильма Хегглунд пришла на сеанс, чтобы набить на внутренней стороне нижней губы слово "meow". Мастер каким-то образом нарисовал надпись на внешней стороне. Увидев результат, Вильма кричала и плакала.

Своим ужасным опытом клиентка поделилась в TikTok. На первом кадре она рыдает, зажав рот рукой. Затем она показала фото тату, о котором мечтала, и результат.

@wilmah10 #tattoogonewrong #meow #fyp #fördig ♬ OG THE PASTELS

Вирусное видео, собравшее миллионы просмотров, ошеломило людей тем, что Вильма понятия не имела, что происходило на протяжении всего процесса татуировки. Пользователи удивлялись, как она не чувствовала расположения иглы.

@wilmah10 Svarar @user3824759802741 ♬ 原聲 — Small_noodles

Впоследствии девушка разместила на своей странице еще одно видео, где поделилась, что сделала лазерное удаление тату. Теперь ее губы больше не украшает надпись "meow".

@wilmah10 Это gone thank god to laser #foryou #meow ♬ original sound — Mikey Poulli

Напомним, пенсионеры забронировали 51 круиз подряд, потому что это дешевле, чем дом для престарелых. Пара планирует путешествовать в течение двух лет.

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Дата публикации
Просмотры
1129
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