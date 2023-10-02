Девушка кричала и плакала, потому что мастер сделал тату не на том месте — видео

Девушка, которая надеялась сделать тайную татуировку, ужаснулась от результата.

Вильма Хегглунд пришла на сеанс, чтобы набить на внутренней стороне нижней губы слово "meow". Мастер каким-то образом нарисовал надпись на внешней стороне. Увидев результат, Вильма кричала и плакала.

Своим ужасным опытом клиентка поделилась в TikTok. На первом кадре она рыдает, зажав рот рукой. Затем она показала фото тату, о котором мечтала, и результат.

Вирусное видео, собравшее миллионы просмотров, ошеломило людей тем, что Вильма понятия не имела, что происходило на протяжении всего процесса татуировки. Пользователи удивлялись, как она не чувствовала расположения иглы.

Впоследствии девушка разместила на своей странице еще одно видео, где поделилась, что сделала лазерное удаление тату. Теперь ее губы больше не украшает надпись "meow".

Напомним, пенсионеры забронировали 51 круиз подряд, потому что это дешевле, чем дом для престарелых. Пара планирует путешествовать в течение двух лет.

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