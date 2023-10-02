Взрывы на Харьковщине: власти сообщили, какими ракетами атаковала РФ

По предварительной информации, пострадавших нет.
Утром понедельника, 2 октября, оккупанты выпустили по Харьковской области ракеты С-300, есть попадания.
Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты нанесли по меньшей мере 5 ударов за пределами города Харьков, зафиксировано попадание ракет С-300. По предварительной информации, пострадавших нет. Профильные службы работают на местах попаданий", — говорится в его сообщении.
Куда именно попали вражеские ракеты – в ОВА не проинформировали.
Напомним, 2 октября во время воздушной тревоги в Харькове и области раздавались взрывы. Как рассказал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник "Марсель", россияне нанесли удары из Белгорода из ЗРК С-300.
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