В Харькове один за другим раздаются взрывы

В городе и области объявлена воздушная тревога.
Россия атакует Харьков и область ракетами, раздается ряд взрывов. Перед этим была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.
Мониторинговые группы сообщают о запуске ракет С-300 из Белгорода в сторону Харьковской области.
Тем временем у группах Белгородщины пишут о громких звуках, связанных с работой российских военных. Скорее всего, речь идет о пусках ракет по Украине.
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник "Марсель" подтвердил, что враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно с ЗРК С-300.
"На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в его сообщении.
В 09:04 после объявленной тревоги Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения по Харьковской области.
Впоследствии об угрозе баллистики сообщили Полтавской, Сумской, Запорожской областям.
Напомним, в ночь на 2 октября Россия снова атаковала южные регионы Украины. В Воздушных силах уточнили, сколько дронов удалось уничтожить ПВО.
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