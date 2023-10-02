В Харькове один за другим раздаются взрывы

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Россия атакует Харьков и область ракетами, раздается ряд взрывов. Перед этим была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

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Мониторинговые группы сообщают о запуске ракет С-300 из Белгорода в сторону Харьковской области.

Тем временем у группах Белгородщины пишут о громких звуках, связанных с работой российских военных. Скорее всего, речь идет о пусках ракет по Украине.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник "Марсель" подтвердил, что враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно с ЗРК С-300.

"На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в его сообщении.

В 09:04 после объявленной тревоги Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения по Харьковской области.

Впоследствии об угрозе баллистики сообщили Полтавской, Сумской, Запорожской областям.

Напомним, в ночь на 2 октября Россия снова атаковала южные регионы Украины. В Воздушных силах уточнили, сколько дронов удалось уничтожить ПВО.

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