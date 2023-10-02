У Харкові один за одним лунають вибухи

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Росія атакує Харків та область ракетами, лунає низка вибухів. Перед цим була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

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Моніторингові групи повідомляють про запуск ракет С-300 з Бєлгорода в бік Харківщини.

Тим часом у групах Бєлгородщини пишуть про гучні звуки, пов'язані з роботою російських військових. Найімовірніше, йдеться про пуски ракет по Україні.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник "Марсель" підтвердив, що ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода попередньо із ЗРК С-300.

"На даний момент ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у його дописі.

О 09:04, після оголошеної тривоги, Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння по Харківській області.

Згодом про загрозу балістики повідомили для Полтавської, Сумської, Запорізької областей.

Нагадаємо, в ніч проти 2 жовтня Росія знову атакувала південні регіони України. В Повітряних силах уточнили, скільки дронів вдалося знищити ППО.

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