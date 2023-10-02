Контрнаступ триває: оперативні дані Генштабу по напрямках

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не здійснював.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Кераміка, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Ворог здійснив 11 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники безуспішно атакували в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Новодарівки та Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника.

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