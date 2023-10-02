Синоптики оновили прогноз погоди на понеділок, 2 жовтня

У понеділок, 2 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не очікується.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Лише на сході та північному сході країни місцями можливий невеликий дощ.

Вранці у західних областях подекуди туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря +16... +21℃, у східних областях і південній частині країни +19... +24℃.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області +16... +21℃, у Києві +17... +19℃.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні не буде бабиного літа. Більш детально читайте у нашій новині.