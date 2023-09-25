До України йде відчутне похолодання: уточнений прогноз погоди

Температура повітря знизиться до +18+20 градусів уже цього тижня.

На початку жовтня очікується похолодання. Температура повітря знизиться до +18 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Перше відчутніше похолодання, якщо це можна назвати похолоданням (за попередніми прогнозами), очікується у столиці якраз з початком жовтня. З 1-го числа, з наступної неділі", - написала вона.

За її прогнозом, температура повітря проти теперішньої, +24+28 градусів, знизиться до +18+20 градусів.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що найближче відчутне похолодання очікується орієнтовно 4-5 жовтня.

Якою буде погода на 25 вересня

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 25 вересня очікується хмарна погода. Удень температура підніметься до +22…27°С. Лише у західних областях вночі місцями фіксували невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура у південних областях становитиме до +30°С, на заході очікується +19…24°С.

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