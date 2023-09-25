В Украину идет ощутимое похолодание: уточненный прогноз погоды

Температура воздуха снизится до +18+20 градусов на этой неделе.

В начале октября ожидается похолодание. Температура воздуха снизится до +18 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Первое ощутимое похолодание, если это можно назвать похолоданием (по предварительным прогнозам), ожидается в столице как раз с началом октября. С 1-го числа, со следующего воскресенья", — написала она.

По ее прогнозу, температура воздуха против нынешней, +24+28 градусов, снизится до +18+20 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что ближайшее ощутимое похолодание ожидается ориентировочно 4-5 октября.

Какая будет погода на 25 сентября

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 25 сентября ожидается облачная погода. Днем температура поднимется до +22...27°С. Лишь в западных областях ночью местами фиксировали небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в южных областях составит до +30°С, на западе ожидается +19…24°С.

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