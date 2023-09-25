Список документов, необходимых для оформления пенсии по возрасту

Виды пенсий в Украине

Согласно закону Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, граждане Украины могут получать следующие виды пенсий:

пенсию по возрасту,

пенсию по инвалидности,

пенсию в связи с потерей кормильца,

специальные пенсии (социальные, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащим и т.п.).

Кто может оформить пенсию по возрасту 2023 года

2023 выйти на пенсию по возрасту украинцы могут при двух условиях - при достижении 60-летнего возраста и если имеют стаж не менее 30 лет.

В случае, если момент наступления этого возраста стажа будет недостаточно, его можно докупить или продолжить работу.

В 2023 году при наличии страхового стажа от 20 до 30 лет человек получит право на назначение пенсии по возрасту после достижения 63-летнего возраста, а при наличии стажа от 15 до 20 лет – только после достижения 65-летнего возраста.

Какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту

Заявление о назначении пенсии (стандартный бланк выдается в Пенсионном фонде).

Паспорт гражданина Украины или ID-карта.

Справка о месте регистрации или проживания человека, справка переселенца.

Идентификационный номер.

Трудовая книга.

Справку о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию).

При наличии документы, подтверждающие наличие трудового стажа с 1 января 2004 года (диплом об очном обучении, военном билете и др.).

Документы о предоставлении особого статуса, например, лица с инвалидностью, чернобыльца, военнослужащего и т.д. (при наличии).

Две цветные фотографии размером 4×6 см для оформления пенсионного удостоверения.

Реквизиты открытого пенсионного (социального) счёта в банке.

Куда нужно обращаться за назначением пенсии по возрасту

За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после права на пенсию. В случае, если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Если обращение за пенсией будет позже, то пенсию будут назначать со дня обращения за ней.

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать в любой сервисный центр избранного главного управления Пенсионного фонда Украины.

Подать заявление на назначение пенсии по возрасту и все необходимые документы в сканированном виде можно в электронном виде можно с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ.

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