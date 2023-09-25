Перелік документів, які потрібні для оформлення пенсії за віком

Які документи потрібні для оформлення пенсії за віком, куди звертатися

Види пенсій в Україні

Відповідно до закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, громадяни України можуть отримувати такі види пенсій:

пенсію за віком,

пенсію по інвалідності,

пенсію у зв'язку з втратою годувальника,

спеціальні пенсії (соціальні, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, військовослужбовцям тощо).

Хто може оформити пенсію за віком 2023 року

2023 року вийти на пенсію за віком українці можуть за двох умов - при досягненні 60-річного віку, якщо мають стаж не менше за 30 років.

У випадку, якщо момент настання цього віку стажу буде недостатньо, його можна докупити або продовжити працювати.

У 2023 році за наявності страхового стажу від 20 до 30 років людина набуде право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку, а при наявності стажу від 15 до 20 років – лише після досягнення 65-річного віку.

Які документи потрібні для оформлення пенсії за віком

Заяву про призначення пенсії (стандартний бланк видається в Пенсійному фонді).

Паспорт громадянина України або ID-картка.

Довідку про місце реєстрації або проживання людини, довідку переселенця.

Ідентифікаційний номер.

Трудову книжку.

Довідку про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30. 06. 2000 року (за бажанням).

За наявності документи, що підтверджують наявність трудового стажу з 1 січня 2004 року (диплом про очне навчання, військовий квиток та ін.).

Документи про надання особливого статусу, наприклад, особи з інвалідністю, чорнобильця, військовослужбовця тощо (за наявності).

Дві кольорових фотокартки розміром 4×6 см для оформлення пенсійного посвідчення.

Реквізити відкритого пенсійного (соціального) рахунку в банку.

Куди треба звертатися за призначенням пенсії за віком

За призначенням пенсії за віком можна звертатися у будь-який час після права на пенсію. У випадку, якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. Якщо ж звернення за пенсією буде пізніше, то пенсію призначатимуть від дня звернення за нею.

Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління Пенсійного фонду України.

Подати заяву на призначення пенсії за віком та всі необхідні документи у сканованому вигляді можна в електронному вигляді можна за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ.

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