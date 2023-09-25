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В Криму підірвали авто російського окупанта — соцмережі

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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В Криму підірвали авто російського окупанта — соцмережі

Авто окупанта. Telegram / Baza

Інцидент стався 23 вересня.

У тимчасово окупованому Джанкої невідомі підірвали автомобіль російського військовослужбовця. Ніхто не постраждав. 

Про це повідомляє пропагандистський Telegram-канал Baza. 

“У Джанкої підірвано автомобіль військовослужбовця. За попередніми даними, початкова версія про вибух газобалонного обладнання не підтвердилася — ймовірно, під авто спрацював вибуховий пристрій”, — йдеться у повідомленні. 

“За словами джерел, невідомі прикріпили до днища “Шевроле-Авео” військовослужбовця контактний заряд ... потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті. Вдень 23 вересня бомба здетонувала поряд із будинком, де живе військовий. Жодних уражаючих елементів у бомбі використано не було”, — інформує Telegram-канал. 

За даними Baza, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, у будинку було вибито скло на першому поверсі. 

Нагадаємо, 18 вересня у Підмосков'ї диверсанти проникли на аеродром, де стоять "літаки судного дня", і підірвали судна. За прогнозами експертів, таких випадків у РФ побільшає.

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Дата публікації
Перегляди
892
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