В Криму підірвали авто російського окупанта — соцмережі

У тимчасово окупованому Джанкої невідомі підірвали автомобіль російського військовослужбовця. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє пропагандистський Telegram-канал Baza.

“У Джанкої підірвано автомобіль військовослужбовця. За попередніми даними, початкова версія про вибух газобалонного обладнання не підтвердилася — ймовірно, під авто спрацював вибуховий пристрій”, — йдеться у повідомленні.

“За словами джерел, невідомі прикріпили до днища “Шевроле-Авео” військовослужбовця контактний заряд ... потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті. Вдень 23 вересня бомба здетонувала поряд із будинком, де живе військовий. Жодних уражаючих елементів у бомбі використано не було”, — інформує Telegram-канал.

За даними Baza, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, у будинку було вибито скло на першому поверсі.



Нагадаємо, 18 вересня у Підмосков'ї диверсанти проникли на аеродром, де стоять "літаки судного дня", і підірвали судна. За прогнозами експертів, таких випадків у РФ побільшає.

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