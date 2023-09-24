У двох областях РФ диверсанти влаштували "бавовну" - ГУР

Диверсанти проникли на територію військових містечок.
В ніч проти 24 вересня невідомі диверсанти влаштували "бавовну" у Московській та Калузькій областях.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
За даними розвідки, на території військового містечка 2 мсд 1 ТА (військова частина у Калінінцях Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник. А на території військового містечка 60 арсеналу озброєння (військова частина у м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.
У ГУР наголошують, що фото та відео бавовни з міркувань безпеки будуть представлені згодом.
Нагадаємо, 18 вересня у Підмосков'ї диверсанти проникли на аеродром, де стоять "літаки судного дня", і підірвали судна. За прогнозами експертів, таких випадків у РФ побільшає.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чим важлива "бавовна" у ворожому штабі флоту РФ у Севастополі
Читайте також:
- Основна мета контрнаступу ЗСУ на півдні: відповідь майора запасу НГУ
- Українські військові проникають вглиб на Запорізькому напрямку - ISW
- Втрати Росії у війні стрімко зростають: Генштаб назвав нові дані