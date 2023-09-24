У двох областях РФ диверсанти влаштували "бавовну" - ГУР

В ніч проти 24 вересня невідомі диверсанти влаштували "бавовну" у Московській та Калузькій областях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

За даними розвідки, на території військового містечка 2 мсд 1 ТА (військова частина у Калінінцях Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник. А на території військового містечка 60 арсеналу озброєння (військова частина у м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.

У ГУР наголошують, що фото та відео бавовни з міркувань безпеки будуть представлені згодом.

Нагадаємо, 18 вересня у Підмосков'ї диверсанти проникли на аеродром, де стоять "літаки судного дня", і підірвали судна. За прогнозами експертів, таких випадків у РФ побільшає.

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