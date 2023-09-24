Українські військові проникають вглиб на Запорізькому напрямку - ISW

Українські сили, ймовірно, очистили російські позиції між Роботине та Новопрокопівкою, припускають аналітики.

Українські війська поглиблюють своє проникнення в Запорізьку область і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики посилаються на відео з геолокацією, опубліковане 23 вересня. На ньому видно, як бійці 70-го полку влаштовують засідку та вбивають двох українських піхотинців на північно-східній околиці Новопрокопівки, що вказує на те, що українські сили, ймовірно, очистили російські позиції між Роботине та Новопрокопівкою.

"Кілька російських джерел повідомили, що 22 вересня російські війська відбили українську атаку на північну Новопрокопівку. Це перша підтверджена українська наземна атака в безпосередній близькості від Новопрокопівки", - сказано у повідомленні.

Ситуація біля Новопрокопівки Запорізької області. ФОТО: ISW

Нагадаємо, за даними ISW, під час контрнаступу на заході Запорізької області ЗСУ знищили російську 810-ту окрему бригаду морської піхоти.

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