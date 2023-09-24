Бойові зіткнення та просування: що відбувається на фронті

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Здійснює активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Побєди Донецької області, де протягом минулої доби здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Зокрема, в районі Вербове Запорізької області витісняють противника із займаних позицій та закріпляються на досягнутих рубежах.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 8 артилерійських засобів та 1 радіолокаційну станцію противника.

Раніше повідомлялося, що українські військові завдають великої шкоди російським загарбникам на околицях Бахмута за допомогою західної зброї.

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