Боевые столкновения и продвижение: что происходит на фронте

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Активирует диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белогоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клищиевки Донецкой области, но успеха не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Победы Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

В Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, в районе Вербовой Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс, 8 артиллерийских средств и 1 радиолокационная станция противника.

Ранее сообщалось, что украинские военные наносят большой ущерб российским захватчикам в окрестностях Бахмута с помощью западного оружия.

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