В двух областях РФ диверсанты устроили "бавовну" — ГУР

Диверсанты проникли на территорию военных городков.
В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты устроили "бавовну" в Московской и Калужской областях.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.
По данным разведки, на территории военного городка 2 мсд 1 ТА (военная часть в Калининцах Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик. А на территории военного городка 60 арсенала вооружения (военная часть в г. Калуга) уничтожены 4 единицы автомобильной техники с прицепами.
В ГУР отмечают, что фото и видео бавовны из соображений безопасности будут представлены впоследствии.
Напомним, 18 сентября в Подмосковье диверсанты проникли на аэродром, где стоят "самолеты судного дня", и взорвали суда. По прогнозам экспертов, таких случаев в РФ станет больше.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чем важна "бавовна" во вражеском штабе флота РФ в Севастополе
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