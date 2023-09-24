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В двух областях РФ диверсанты устроили "бавовну" — ГУР

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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5676
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В двух областях РФ диверсанты устроили "бавовну" — ГУР

Хлопок / Фото: Википедия

Диверсанты проникли на территорию военных городков.

В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты устроили "бавовну" в Московской и Калужской областях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

По данным разведки, на территории военного городка 2 мсд 1 ТА (военная часть в Калининцах Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик. А на территории военного городка 60 арсенала вооружения (военная часть в г. Калуга) уничтожены 4 единицы автомобильной техники с прицепами.

В ГУР отмечают, что фото и видео бавовны из соображений безопасности будут представлены впоследствии.

Напомним, 18 сентября в Подмосковье диверсанты проникли на аэродром, где стоят "самолеты судного дня", и взорвали суда. По прогнозам экспертов, таких случаев в РФ станет больше.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чем важна "бавовна" во вражеском штабе флота РФ в Севастополе

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Дата публикации
Просмотры
5676
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