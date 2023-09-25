Мощная вражеская атака по Одесчине: какие последствия

Россияне в ночь на 25 сентября атаковали Одесскую область ударными дронами и двумя типами ракет. В Одессе под удар оккупантов попала припортовая инфраструктура, также разрушения подверглись нежилой высотке и ряду других объектов.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"К сожалению, есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в городе вспыхнул пожар. Его оперативно ликвидировали", – написал он.

Также зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района. Взрывной волной травмировало человека.

"Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла. Женщина получила повреждение обломками, сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице", — добавил Кипер.

"Ониксы" разрушили зернохранилища, но люди не пострадали. Повреждение получил морской вокзал в Одессе, в привокзальной гостинице вспыхнул пожар.

Чем атаковали Украину

Россияне использовали для атаки на Украину 19 ударных дронов. Все БПЛА типа "Shahed" были уничтожены подразделениями ПВО. Также противовоздушная оборона юга сбила две крылатые ракеты типа "Калибр" над Николаевщиной и Кировоградщиной. Всего враг запустил 12 крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним:

В ночь на 25 сентября была объявлена воздушная тревога по всей территории Украины из-за возможной угрозы вражеских атак с использованием ударных дронов и ракет. Также вооруженные силы предупредили о возможных запусках крылатых ракет "Калибр" из Черного моря, а в центральных и восточных областях также сообщили о потенциальной опасности ракетных атак.

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