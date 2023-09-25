Синоптики обновили прогноз на понедельник, 25 сентября

Сегодня будет тепло.
В Украине 25 сентября ожидается облачная погода. В западных областях возможен утренний туман.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Днем температура поднимется до +22...27°С. Только в западных областях ночью местами фиксировали небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура в южных областях составит до +30°С, на западе ожидается +19…24°С.
В Киеве и Киевской области 25 сентября прогнозируют небольшую облачность. Осадков не будет. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.
27 сентября Киевщина продолжит находиться под влиянием поля повышенного давления.
Ранее синоптик сообщила, когда в Украину придет похолодание.
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