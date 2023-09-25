Синоптики оновили прогноз на понеділок, 25 вересня

Сьогодні буде тепло.
В Україні, 25 вересня, очікується хмарна погода. У західних областях можливий ранковий туман.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Удень температура підніметься до +22…27°С. Лише у західних областях вночі місцями фіксували невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура у південних областях становитиме до +30°С, на заході очікується +19…24°С.
У Києві та Київській області 25 вересня прогнозують невелику хмарність. Опадів не буде. Повітря в регіоні максимально прогріється до +27°С.
27 вересня Київщина продовжить перебувати під впливом поля підвищеного тиску.
Раніше синоптикиня повідомила, коли до України прийде похолодання.
Читайте також: