Синоптики оновили прогноз на понеділок, 25 вересня

Сьогодні буде тепло.

В Україні, 25 вересня, очікується хмарна погода. У західних областях можливий ранковий туман.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Удень температура підніметься до +22…27°С. Лише у західних областях вночі місцями фіксували невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у південних областях становитиме до +30°С, на заході очікується +19…24°С.

У Києві та Київській області 25 вересня прогнозують невелику хмарність. Опадів не буде. Повітря в регіоні максимально прогріється до +27°С.

27 вересня Київщина продовжить перебувати під впливом поля підвищеного тиску.

Раніше синоптикиня повідомила, коли до України прийде похолодання.

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