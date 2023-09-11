Погода в Україні: скільки ще протримається тепло

В Україні триватиме тепла погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

12 вересня температура повітря у більшості областей України коливатиметься в межах +20 +26 градусів, у західних областях буде найтепліше, до +25 +29 градусів, а трохи свіжіше, хоча також комфортно, буде у східній частині, +20+24 градуси.

У Києві 12 вересня очікується суха сонячна погода з максимальною температурою повітря +25+27 градусів. Вночі очікується +11+14 градусів.

Ближче до середини тижня - дуже тепло, 14-15 вересня пройде атмосферний фронт із дощами і стане холодніше.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у другій половині вересня перші заморозки на поверхні ґрунту.

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