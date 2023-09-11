Наталія Валевська у пікантному купальнику блиснула апетитними формами

Виконавиця показала, як насолоджувалася відпочинком в Одесі.
Українська співачка Наталія Валевська потішила прихильників пікантним контентом.
Артистка у своєму Instagram показала, як насолоджувалася відпочинком в Одесі. Виконавиця провела останні спекотні дні в одному з комплексів відпочинку. Зокрема, артистка ділилася звідти і пікантним контентом.
Наталія Валевська показалася у купальнику біля басейну. Співачка позувала у чорному купальному вбранні, який влучно підкреслив її апетитні форми. Образ знаменитість доповнювала сукнею-сіточкою, яскравим парео та масивним солом'яним капелюхом.
Окрім того, Валевська не забула подякувати українським захисникам за те, що має змогу відпочити в Одесі біля Чорного моря.
"Дякую нашим захисникам за те, що я маю можливість побачити наше Чорне море, нашу Одесу", - зазначила артистка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Тіна Кароль похизувалася підтягнутою фігурою. Артистка показалася в мінішортиках та блиснула стрункими ніжками.
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