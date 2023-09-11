Наталья Валевская в пикантном купальнике блеснула аппетитными формами

Исполнительница показала, как наслаждалась отдыхом в Одессе.

Украинская певица Наталья Валевская порадовала поклонников пикантным контентом.

Артистка в своем Instagram показала, как наслаждалась отдыхом в Одессе. Исполнительница провела последние жаркие дни в одном из комплексов отдыха. В частности, артистка делилась оттуда и пикантным контентом.

Наталья Валевская / Фото: instagram.com/valevska_official

Наталья Валевская показалась в купальнике возле бассейна. Певица позировала в черном купальном наряде, который удачно подчеркнул ее аппетитные формы. Образ знаменитость дополняла платьем-сеточкой, ярким парео и массивной соломенной шляпой.

Наталья Валевская / Фото: instagram.com/valevska_official

Кроме того, Валевская не забыла поблагодарить украинских защитников за то, что у нее есть возможность отдохнуть в Одессе возле Черного моря.

"Благодарю наших защитников за то, что у меня есть возможность увидеть наше Черное море, нашу Одессу", — отметила артистка.

Наталья Валевская / Фото: instagram.com/valevska_official

Напомним, недавно певица Тина Кароль похвасталась подтянутой фигурой. Артистка показалась в мини-шортиках и блеснула стройными ножками.

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