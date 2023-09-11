Украина вернула под контроль "вышки Бойко" в Черном море — подробности от ГУР

Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи.

Украина вернула под контроль газовые и нефтяные платформы Черного моря между Крымом и Одессой. Эти объекты более известны под названием "вышки Бойко".

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Россия оккупировала "вышки Бойко" в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях, в частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС Неву, что может отслеживать движение судов в Черном море.

Во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30.

В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить.

▶️На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Бомбезно! Украина вернула "вышки Бойко" в Черном море!

Напомним, 20 июня кафиры заявили о якобы ударах ВСУ по "вышкам Бойко" в Черном море. Захватчики сообщали о ранениях трех человек.

Заметим, "вышки Бойко" в Черном море были военными объектами, благодаря которым Россия также добывала незначительную часть газа.

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