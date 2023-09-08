Россияне не блокируют суда в Черном море, но применяют хитрости - спикер ВМС

Российский флот сейчас не блокирует суда в акватории Черного моря. Российские военные заняты тем, что охраняют свои пункты постоянной дислокации и побережья, но все равно прибегают к уловкам.

Об этом рассказал представитель ВМС Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

"Сейчас они (россияне — ред.) в большинстве своем заняты тем, что несут службу по охране и обороне своих пунктов постоянной дислокации, мест базирования, своего побережья. Их тактика в Черном море свелась к очень простой формуле: 12 морских миль — это суверенная территория, это территориальное море так называемое. Это та часть моря от берега, которая является фактически территорией государства", – сказал спикер ВМС.

Однако, по его словам, флот России прибегает к уловкам, чтобы создать видимость контроля над Черным морем и грузовыми перевозками как для внутренней российской аудитории, так и для мировой.

"Они, пользуясь международным правом, перекрывают участок моря в этой части внутренней - экономической зоне - и объявляют там о проведении, например, учений по стрельбам. Это разрешается. И, соответственно, у них появляется юридический повод для того, чтобы этот участок контролировать. Они их (учения - ред.) всегда делают на торговых путях для того чтобы усложнить мореплавание таким образом. Некоторые суда на это, конечно, не обращают внимания, понимая что это все по факту фейк", - говорит Плетенчук.

Он отмечает, что флот РФ не имеет таких полномочий в море, поэтому пытается официально прикрываться учениями.

"Для этого нет поводов, нет мандата. Кто вообще может объявлять какое-то эмбарго, например, блокаду? Это должны озвучивать международные организации. И Россия это понимает прекрасно, и поэтому они прибегают к таким хитростям. Но при этом их риторика для внутреннего потребителя – она совсем другая. У себя в информационном и в международном пространстве (это звучит – ред.) именно как предотвращение контрабанды оружия", - сказал спикер ВМС.

Напомним, на среду, 6 сентября, в Черном море на боевом дежурстве находится девять кораблей страны-агрессорки России. Среди них — носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп достигает восьми ракет.

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