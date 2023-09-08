В Беларуси демонтировали более половины лагеря "Вагнера" — "Гаюн"

В Беларуси уже демонтировали более половины лагеря ЧВК "Вагнер" в деревню Цель под Осиповичами. Работы по разбору продолжаются в

Об этом сообщил мониторинговый проект "Белорусский Гаюн".

"По нашим данным, к началу демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток (включая палатки для хозпотребностей), а на текущий момент разобрано уже более 160 единиц, то есть 55%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента последних спутниковых снимков за 23 августа "вагнеровцы" убрали еще более 60 палаток. Самый активный период демонтажа пришелся на конец августа. По состоянию на 8 сентября, лагерь "Вагнера" состоит из 130 палаток – это около 45% от первоначального количества.

В "Гаюне" отмечают, что июне заявляли, что в Беларусь приедет 8, а то и 10 тысяч наемников, поэтому лагерь строили в расчете на это количество.

"В лагере под Осиповичами демонтируют "лишние" палатки, которые оказались ненужными, потому что сначала приехало меньше наемников, чем ожидалось. Кроме того, часть наемников вполне могут переселить в казармы, расположенные в селе Мета и других локациях в районе Осиповичей", — говорится. в сообщении.

Как сообщалось, после смерти главаря ПИК Евгения Пригожина в Кремле заявили, что юридически ЧВК "Вагнер" не существует. "Де-юре такой группы не существует", заявил спикер президента-диктатора РФ Дмитрий Песков.

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