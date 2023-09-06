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В Черном море находится девять кораблей РФ: какое количество "Калибров"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
749
Время на прочтение
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В Черном море находится девять кораблей РФ: какое количество "Калибров"

Корабль. / Фото: Associated Press

Россия также держит корабли в Средиземном и Азовском морях.

По состоянию на 9:00, 6 сентября, в Черном море на боевом дежурстве находится девять кораблей страны-агрессорки России.

Об этом сообщили Военно-Морские силы ВСУ.

Среди девяти судов в акватории Черного моря есть один носители крылатых ракет "Калибр". Общий залп достигает восьми ракет.

Тем временем в Азовском море на боевом дежурстве есть один вражеский корабль, а в Средиземном море – два судна.

Как сообщалось, ночью 6 сентября армия РФ совершила атаку ракетами и дронами по Украине. оккупанты запустили 33 воздушных цели. ПВО сбили 23 объекта.

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Дата публикации
Просмотры
749
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