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У Чорному морі перебуває дев'ять кораблів РФ: яка кількість "Калібрів"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Чорному морі перебуває дев'ять кораблів РФ: яка кількість "Калібрів"

Корабель. / Фото: Associated Press

Росія також тримає кораблі у Середземному та Азовському морях.

Станом на 9:00 середи, 6 вересня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває дев'ять кораблів країни-агресорки Росії.

Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.

Серед дев'яти суден в акваторії Чорного моря є один носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп сягає до восьми ракет.

Тим часом в Азовському морі на бойовому чергуванні є один ворожий корабель, а в Середземному морі - два судна. 

Як повідомлялося, вночі 6 вересня армія РФ здійснила атаку ракетами та дронами по Україні. Окупанти запустили 33 повітряні цілі. ППО збили 23 об'єкти. 

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Перегляди
716
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