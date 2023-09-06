У Чорному морі перебуває дев'ять кораблів РФ: яка кількість "Калібрів"

Росія також тримає кораблі у Середземному та Азовському морях.

Станом на 9:00 середи, 6 вересня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває дев'ять кораблів країни-агресорки Росії.

Про це повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.

Серед дев'яти суден в акваторії Чорного моря є один носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп сягає до восьми ракет.

Тим часом в Азовському морі на бойовому чергуванні є один ворожий корабель, а в Середземному морі - два судна.

Як повідомлялося, вночі 6 вересня армія РФ здійснила атаку ракетами та дронами по Україні. Окупанти запустили 33 повітряні цілі. ППО збили 23 об'єкти.

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