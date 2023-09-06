Метеоролог сообщила, когда в Украину придет похолодание

От Украины отступила жара и начал поступать более свежий воздух. Поэтому слишком высоких значений температур не ожидается. Да, прохладнее станет уже с 7 сентября.

Об этом рассказала NV метеоролог Наталья Птуха.

"Немножко прохладнее может быть 7 сентября на северо-востоке в дневные часы. Если повсюду +22°...+27°, на юге +25°...+30°, то на северо-востоке +19°...+24°, немного ниже температуры. 8-9 сентября ночи еще прохладнее: +8°…+14°, но на побережье морей до +18° В дневные часы стабильно остается +23°…+27°, на северо-востоке страны ночью +15°, в дневные часы +17 ... +23 ° ", — рассказала Птуха.

Осадков до конца недели в Украине не ожидается, потому что на территории страны будет ощущаться мощное влияние антициклона с запада. Вместе с тем, он принесет солнечную погоду.

"Если одеваться соответственно, то достаточно комфортна такая сентябрьская погода. Такой будет ситуация до конца недели, возможно даже на начало следующей недели. Мы постоянно будем под влиянием этого мощного антициклона с запада, высокого атмосферного давления", — отмечает метеоролог.

В Киеве и области также падения в течение ближайших пяти дней не будет. В ближайшие три дня ночью температура составит около +14°, но потом немного снизится — до +10°…+12°. В дневные часы значения будут колебаться в пределах +23…26°.

Как сообщалось, в Украине ударят первые заморозки уже во второй половине сентября. По данным синоптика Игоря Кибальчича, в третьей декаде месяца из-за сокращения светового дня и низкой относительной влажности, на поверхности почвы будут отмечаться заморозки.

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