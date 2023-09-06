Определился соперник сборной Украины в 1/8 финала волейбольного Евро-2023

"Сине-желтые" сразятся за путевку в четвертьфинал с Португалией.
Мужская сборная Украины по волейболу узнала своего соперника в первом раунде плей-офф чемпионата Европы-2023.
Команда Угиса Крастиньша в 1/8 финала континентального первенства сыграет против Португалии.
"Сине-желтые" завершили групповой этап Евро-2023 на третьем месте группы В. Украина (6 очков) пропустила вперед Словению (15) и Хорватию (8), но опередила Болгарию (6), Испанию (6) и Финляндию (4) .
Согласно регламенту турнира, в плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из шести команд каждой группы. В 1/8 финала украинцы встретятся с обладателем второй позиции в группе D – Португалией.
Матч Украина – Португалия состоится 8 или 9 сентября в 17:30 по киевскому времени в болгарском городе Варна на арене Дворца культуры и спорта.
Напомним, на групповой стадии Евро-2023 сборная Украины проиграла Словении (1:3), Хорватии (2:3) и Болгарии (1:3), а также одержала победу над Финляндией (3:2) и обыграла Испанию (3:0).
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