Определился соперник сборной Украины в 1/8 финала волейбольного Евро-2023

"Сине-желтые" сразятся за путевку в четвертьфинал с Португалией.

Мужская сборная Украины по волейболу узнала своего соперника в первом раунде плей-офф чемпионата Европы-2023.

Команда Угиса Крастиньша в 1/8 финала континентального первенства сыграет против Португалии.

"Сине-желтые" завершили групповой этап Евро-2023 на третьем месте группы В. Украина (6 очков) пропустила вперед Словению (15) и Хорватию (8), но опередила Болгарию (6), Испанию (6) и Финляндию (4) .

Согласно регламенту турнира, в плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из шести команд каждой группы. В 1/8 финала украинцы встретятся с обладателем второй позиции в группе D – Португалией.

Матч Украина – Португалия состоится 8 или 9 сентября в 17:30 по киевскому времени в болгарском городе Варна на арене Дворца культуры и спорта.

Напомним, на групповой стадии Евро-2023 сборная Украины проиграла Словении (1:3), Хорватии (2:3) и Болгарии (1:3), а также одержала победу над Финляндией (3:2) и обыграла Испанию (3:0).

Читайте также:

Камбэк не помог: женская сборная Украины по волейболу драматично вылетела из чемпионата Европы-2023

Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу-2023

Мужская сборная Украины по волейболу уступила в сверхнапряженном финале Золотой Евролиги