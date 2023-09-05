Мужская сборная Украины по волейболу одержала первую победу на Евро-2023 (видео)

Мужская сборная Украины по волейболу обыграла Финляндию в своем четвертом матче на чемпионате Европы-2023.

Напряженный поединок завершился победой "сине-желтых" со счетом 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:10).

Обзор матча

Для подопечных Угиса Крастиньша это первая победа на текущем первенстве континента. Ранее украинцы проиграли Словении (1:3), Хорватии (2:3) и Болгарии (1:3).

На данный момент "сине-желтые" остаются на последнем, шестом месте в группе, имея в своем активе три очка.

Однако у сборной Украины еще есть шансы на плей-офф, куда выходят по четыре лучшие сборные из шести команд каждой группы.

Во вторник, 5 сентября, украинцы проведут заключительный и решающий матч группового этапа с Испанией. Команде Крастиньша необходимо побеждать, чтобы претендовать на путевку в 1/8 финала.

Мужской чемпионат Европы по волейболу продлится до 16 сентября в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. Украинцы проводят свои матчи группового раунда в болгарской Варне.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по волейболу драматично вылетела из чемпионата Европы-2023.

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