Тіна Кароль в ультракоротких шортиках блиснула стрункими ніжками

Українська співачка Тіна Кароль продемонструвала підтягнуті ніжки та осину талію.

Кадрами у відвертому вбранні виконавиця поділилася у своїх Instagram-stories. Кароль покрутилася перед дзеркалом у своїй вітальні на камеру в ультракоротких джинсових шортиках та чорному топі на тоненьких бретельках.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Без макіяжу та із зібраним волоссям знаменитість похизувалася своєю фігурою, яку підкреслив зухвалий образ. Співачка блиснула стрункими та підкачаними ніжками, а також стрункою талією.

"Шорти якого року?", - запитала у фанів Кароль.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Тіна Кароль дала великий сольний концерт у "Палаці "Україна" в Києві. Редакція сайту ТСН.ua поділилася усіма подробицями приголомшливого шоу співачки у матеріалі.

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