Леся Нікітюк в обтислому комбінезоні похизувалася фігурою та показала, як вправно стоїть на вейкборді

Телеведуча Леся Нікітюк показала шанувальникам, як вправно оволоділа новим хобі.

Вже деякий час знаменитість разом зі своїми друзями займається вейкбордингом. Під час занять ведуча вчиться стояти на спеціальній дошці на воді та виконувати різні трюки.

Новими фото з чергового тренування Нікітюк поділилася на своїй сторінці в Instagram. У кадрі зірка позувала у спеціальному вбранні та з дошкою в руках.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Для занять водним спортом Леся обрала чорний обтислий комбінезон, який підкреслив її форми та струнку талію. Щоправда, своїм принади під час самого катання ведуча прикрила рятувальним жилетом для своєї безпеки.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також Леся продемонструвала фанам, що вже вміє впевнено стояти на вейкборді, не тримаючись руками за спеціальний поручень, який кріпиться до човна.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Такі тренування, за словами Нікітюк, дуже надихають її та наповнюють внутрішньою енергією. Щоправда, тіло після декількох годин занять на воді може втомлюватися.

"Спорт який навчає балансу, а для терезів баланс дуже важливий. Особливо для таких емоційних людей як я... P.S. Кожного разу, як після Водохреща",- поділилася Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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