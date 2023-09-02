Російських "шахед" збили з рушниці на Одещині: епічний момент потрапив на відео

На півдні місцевий збив російський дрон-камікадзе з власної рушниці. У Мережі показали відео рідкісного моменту.

На Одещині в Ізмаїльському районі місцевий збив ворожий "шахед" з власної рушниці.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він показав відео, на якому чутно звуки ворожого Shahed-136. Місцевий з рушницею зробив кілька вистрілів і російський "шахед" впав.

"Ізмаїльський район. Наліт дронів-камікадзе. Збиття Shahed-136 з мисливської рушниці МЦ 21-12. Причому задокументоване. Цю націю не перемогти!" - підписав відео Коваленко.

На Одещині ворожий шахед збили з рушниці: відео

Нагадаємо, на Київщині мобільно-вогнева група з Протиповітряної оборони, яка має на озброєнні переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger, за останні два тижні збила два засоби повітряного нападу – один "шахед" та крилату ракету.

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