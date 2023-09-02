Буданов про мобілізацію в РФ: "Всім пропонують: йди воюй. Вони і йдуть"

Мобілізація в Російській Федерації не припинялася - там триває "прихована мобілізація". Щомісяця призивають від 20 до 22 тисяч осіб.

Про це розповів голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Крим Реалії".

За його словами, через проблеми з фінансовим становищем "люди вимушені йти і записуватися". Подібне відбувається від 2014-го на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

"Коли штучно створювали умови, що немає роботи, а ти, щоб просто виживати, був змушений йти в 1-й і 2-й "армійські корпуси". Те ж саме зараз в Росії відбувається. Просто масштабували цей досвід. Немає роботи, а там, де є, зарплати не дозволяють хоч якось виживати. Тому всім пропонують: йди воюй. Вони і йдуть", - наголосив Буданов.

Очільник української розвідки каже, що поки в РФ не вирішене питання щодо призову додатково 450 тисяч.

"Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде. Все, що Росія показує " це мильна бульбашка. Не сприймайте серйозно все, що вони показують і розказують", - каже Буданов.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що в Росії влаштовують облави на мігрантів, щоб вручити їм повістки. Нестача особового складу змушує російську владу шукати нові способи, як залучити до війни якомога більше людей.

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