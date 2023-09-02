Буданов о мобилизации в РФ: "Всем предлагают: иди воюй. Они идут"

Мобилизация в Российской Федерации не прекращалась – там продолжается "скрытая мобилизация". Ежемесячно призывают от 20 до 22 тысяч человек.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Крым Реалии".

По его словам, из-за проблем с финансовым положением "люди вынуждены идти и записываться". Подобное происходит с 2014 года на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Когда искусственно создавали условия, что нет работы, а ты, чтобы просто выживать, был вынужден идти в 1-й и 2-й "армейские корпуса". То же сейчас в России происходит. Просто масштабировали этот опыт. Нет работы, а там, где есть, зарплаты не позволяют хоть как-то выживать. Поэтому всем предлагают: иди воюй. Они и идут", — подчеркнул Буданов.

Глава украинской разведки говорит, что пока в РФ не решен вопрос о призыве дополнительно 450 тысяч.

"Именно по себе это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, скудны? Ну, вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет. Все, что Россия показывает" это мыльный пузырь. Не воспринимайте всерьез все, что они показывают и рассказывают», – говорит Буданов.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщали, что в России устраивают облавы на мигрантов, чтобы вручить им повестки. Нехватка личного состава заставляет российские власти искать новые способы, как привлечь к войне как можно больше людей.

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