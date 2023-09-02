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Взрывы в Кривом Роге: в Воздушных силах назвали причины

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Взрывы в Кривом Роге: в Воздушных силах назвали причины

Обломок беспилотника/Фото: иллюстративный / Фото: Associated Press

В Кривом Роге 2 сентября прогремели взрывы.

В Кривом Роге на Днепропетровщине 2 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Известно, что Силы воздушного командования "Восток" уничтожили российский беспилотник — вероятно, разведывательный дрон "Мерлин".

Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что во время воздушной тревоги в городе сработало ПВО.

"Отработало ПВО. Успешно. Цель поражена. Всем пользователям соцсетей, которые пытаются показать свою осведомленность, напоминаю – что о работе ПВО можно писать только после отбоя воздушной тревоги", — отметил он.

Напомним, оккупанты ударили по Харьковщине — есть погибший.

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Дата публикации
Просмотры
810
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