Взрывы в Кривом Роге: в Воздушных силах назвали причины

В Кривом Роге на Днепропетровщине 2 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Известно, что Силы воздушного командования "Восток" уничтожили российский беспилотник — вероятно, разведывательный дрон "Мерлин".

Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что во время воздушной тревоги в городе сработало ПВО.

"Отработало ПВО. Успешно. Цель поражена. Всем пользователям соцсетей, которые пытаются показать свою осведомленность, напоминаю – что о работе ПВО можно писать только после отбоя воздушной тревоги", — отметил он.

Напомним, оккупанты ударили по Харьковщине — есть погибший.

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