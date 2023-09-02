Генералы РФ Суровикин и Юдин были против войны с Украиной – Буданов

Кирилл Буданов отметил, что Суровикина сделают "крайним" за атаки по столице РФ.
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские генералы Сергей Суровикин и Андрей Юдин выступали против войны с Украиной.
Об этом глава ГУР сказал в интервью "Крым Реалии".
Так, по его словам, Юдин в главном оперативном управлении – один из действительно главных планеров. Он лично выступал против всего этого и говорил, что это приведет к катастрофе.
"Он – один из основных непубличных критиков среди военного руководства Российской Федерации, именно военного, который говорит, что все это катастрофа и чем дальше, тем хуже. Суровикин также выступал против", — рассказал Буданов.
Глава ГУР также отметил, что Суровикина сделают "крайним" за атаки по Москве.
"Даже формально он в любом случае будет крайним во всех эпизодах, например, атаки по Москве. Там всегда должен быть кто-то крайний. Поскольку он – командующий Военно-космическими силами Российской Федерации, то это зона его ответственности. Так или иначе его должны убрать. А тут два в одном. Они искали хороший повод – вот повод и нашелся", — резюмировал Кирилл Буданов.
Напомним, издание Politico писало, что Сергей Суровикин был отстранен от руководящей роли в войне, сейчас он находится под домашним арестом.
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