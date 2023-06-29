В России задержали Суровикина после бунта Пригожина – FT

Источники издания утверждают, что резонансные задержания в России будут продолжены.

Российский "генерал Армагеддон" Сергей Суровикин был задержан сразу после неудачного бунта Пригожина. Таким образом Путин хочет избавиться от неугодных людей среди элит.

Об этом пишет Financial Times.

Издание ссылается на данные трех неназванных должностных лиц, которые владеют ситуацией вокруг задержания Суровикина. Они утверждают, что российский генерал был арестован после неудачного бунта Пригожина и он уже несколько дней не выходил на связь.

"По словам представителей московской элиты, Путин приступил к операции по зачистке верхушки силовых структур: президент пытается подавить критиков, навести порядок и возобновить свое доминирование после первой за последние три десятилетия попытки государственного переворота в России", — пишет издание.

Западные чиновники считают, что Путин мог знать, что Пригожин готовит бунт, поэтому было время к этому подготовиться. Анонимные источники издания утверждают, что российские силовые ведомства ждут дальнейшие "чистки".

"Его нет дома. Ни с ним, ни с его охраной, ни с его помощником нет никакой связи", — сообщил FT в среду один из источников, знакомых с этим делом.

В Кремле Суровикина подозревают в том, что у него были тесные отношения с террористом Пригожиным. FT отмечает, что пока неизвестно, предъявили ли оккупационному генералу обвинения или его задержали для допроса.

Ранее издание New York Times писало, что Сергей Суровикин, вероятно, знал о планах Евгения Пригожина поднять бунт в России.

Также спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков отказался комментировать вероятный арест генерала Сергея Суровикина.

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