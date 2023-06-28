Суровикин знал о планах Пригожина устроить бунт в России — NYT

Российский генерал Сергей Суровикин, вероятно, знал о намерениях Евгения Пригожина поднять восстание в РФ, но до сих пор неизвестно, помогал ли он главарю "вагнеровцев".

Экс-командующий российским вторжением в Украину генерал Сергей Суровикин, скорее всего, знал о планах Евгения Пригожина восстать против российского военного руководства.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на анонимных официальных лиц США.

По их словам, Суровикин является уважаемым военным командующим среди россиян и до сих пор оказывает влияние на ведение военных операций. По информации американских чиновников, есть признаки того, что другие российские генералы также могли поддержать попытку Пригожина силой сменить руководство Минобороны РФ. Мол, Пригожин не начал бы своего восстания, если бы не верил, что другие российские должностные лица придут ему на помощь.

Причастность Суровикина может свидетельствовать о более широком расколе между Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым. Теперь Путин должен решить, верить ли в помощь Суровикина Пригожину, и как он за это ответит.

Если Путин найдет доказательства того, что Суровикин помогал Пригожину, его, скорее всего, отстранят от должности. Однако, если окажется, что Суровикин лишь "кое-что знал" о мятеже "вагнеровцев", его могут оставить и обвинить во всем только самого Пригожина.

Высокопоставленные американские чиновники предполагают, что союз между генералом Суровикиным и Пригожиным мог бы объяснить, почему главарь "вагнеровцев" до сих пор жив, несмотря на захват крупного российского военного центра и приказ о вооруженном походе на Москву.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также считает, что вертикаль власти российского диктатора Владимира Путина полностью разрушена, поэтому у него остается только ядерное оружие, которое он будет использовать для устрашения Запада.

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