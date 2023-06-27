Военный мятеж Пригожина: в РФ обвинили в бунте "вагнеровцев" Запад

Золотов уверенно заявил, что якобы "вагнеровцы" не смогли бы взять Москву.

Глава "Росгвардии" Виктор Золотов заявил, что к военному мятежу главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина причастны страны Запада.

Такое нелепое заявление он сказал во время брифинга на третий день после попытки переворота, передают российские пропагандистские издания.

"Мероприятие, вероятно, заранее знал о вооруженном мятеже в России: бунт был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина", — заявил Золотов.

Более того, он заявил, что якобы "вагнеровцы" не смогли бы взять Москву.

"Любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены. "Мы знали, что победим, Москву мятежники не взяли бы", — сказал он.

Неудачный переворот Пригожина

К вечеру 24 июня Сетью распространяется видео якобы разгромленных тыловых позиций "Вагнера". Тем временем Пригожин обвиняет в ударах российскую армию, говорит о многих погибших и объявляет марш в Москву, чтобы лично разобраться из Минобороны РФ.

Захватив ряд городов на пути в столицу вечером этого же передумал и развернул колонны "вагнеровцев" обратно в полевые лагеря. Этому якобы способствовали переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Впрочем, некоторые СМИ утверждают, что глава ППК "Вагнер" на самом деле вел переговор с близким соратником президента Путина, бывшим заместителем министра обороны и действующим губернатором Тульской области Алексеем Дюмином.

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