Что влияет на курс доллара в Украине – объяснение эксперта

Основной фактор, который во время войны в Украине влияет на курс валют, – это поступление международной финансовой помощи, она его стабилизирует. Сейчас помощь поступает ритмично и в больших объемах.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Приблизительно 30 млрд в год мы получаем, это примерно 2-2,5 млрд долларов в месяц. Соответственно, это и формирует курсовую стабильность гривны", – отметил Алексей Кущ.

Что касается негативных факторов, влияющих на курс, это в значительной степени отток средств по платежным картам украинских мигрантов в Европе и других странах, пояснил он. В начале полномасштабной войны отток составлял 2-2,5 млрд долларов в месяц, сейчас – примерно 1-1,5 млрд долларов.

"Соответственно, балансировка этих двух факторов — отток средств на содержание украинцев за рубежом и приток валюты от международных доноров — это и формирует базовый тренд гривны. Среди дополнительных трендов — поступления от трудовых мигрантов сократились, но в принципе больше 10 млрд долларов в год. Также зерновой коридор функционирует. То есть, мы получаем экспортную выручку за экспорт зерна, это в пределах 5-6 млрд долларов", – говорит Алексей Кущ.

Он добавляет, что лето обычно стабильно с точки зрения курса. Кроме того, во время войны сократилось количество отдыхающих украинцев, особенно за рубежом.

"Существенно упал внутренний платежеспособный спрос в результате того, что кризис безработицы 20-25%, а реально он больше. У людей просто банально нет денег, чтобы покупать валюту", – отметил экономист.

Напомним, что в Украине хотят ввести запрет на обращение наличной валюты, а все расчеты проводить исключительно онлайн или карточками. Авторы этой идеи уверены, что таким образом можно побороть коррупцию на 95%.

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