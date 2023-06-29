Що впливає на курс долара в Україні – пояснення експерта

Основний фактор, який під час війни в Україні впливає на курс валют – це надходження міжнародної фінансової допомоги, вона його стабілізує. Зараз допомога надходить ритмічно і у великих обсягах.

Про це в коментарі ТСН.ua сказав економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

"Приблизно 30 млрд на рік ми отримуємо, це приблизно 2-2,5 млрд доларів на місяць. Відповідно, це і формує курсову стабільність гривні", – зазначив Олексій Кущ.

Що стосується негативних факторів, які впливають на курс, це значною мірою відтік коштів по платіжних картках українських мігрантів в Європі та інших країнах, пояснив він. На початку повномасштабної війни відтік складав 2-2,5 млрд доларів на місяць, зараз – приблизно 1-1,5 млрд доларів.

"Відповідно, балансування цих двох факторів – відтік коштів на утримання українців за кордоном і притік валюти від міжнародних донорів – це і формує базовий тренд гривні. Серед додаткових трендів – надходження від трудових мігрантів скоротилися, але в принципі є більше 10 млрд доларів на рік. Також зерновий коридор функціонує. Тобто ми отримуємо експортну виручку за експорт зерна, це в межах 5-6 млрд доларів", – каже Олексій Кущ.

Він додає, що літо зазвичай стабільне з точки зору курсу. Крім того, під час війни скоротилася кількість українців, які відпочивають, особливо за кордоном.

"Суттєво впав внутрішній платоспроможний попит внаслідок того, що криза безробіття 20-25%, а реально вона більше. У людей просто банально немає грошей, щоб купувати валюту", – зазначив економіст.

Нагадаємо, що в Україні хочуть запровадити заборону на обіг готівкової валюти, а усі розрахунки проводити виключно онлайн або картками. Автори цієї ідеї впевнені, що таким чином можна подолати корупцію на 95%.

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