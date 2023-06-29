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Що буде з доларом в липні: економіст дав прогноз

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Що буде з доларом в липні: економіст дав прогноз

Що буде з доларом в липні: економіст дав прогноз

Курс долара коливатиметься біля позначки 34-38 грн.

Долар у липні залишатиметься стабільним. Курс валют в Україні може корелюватись від динаміки міжнародної фінансової допомоги і ситуації на фронті. 

Про це в коментарі ТСН.ua сказав економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

"Але якщо все буде в такому форматі як зараз, то слід очікувати, що гривня буде стабільною, плюс-мінус пʼять відсотків вверх чи вниз, такий коридор змін, Тому курс буде коливатись біля позначки, яка є зараз", – пояснив він.

Нагадаємо, в Україні прогнозують зростання вартості бензину та дизпалива у липні. Адже буде скасовано пільги і повернено 20% ПДВ на всі види пального.

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Дата публікації
Перегляди
424
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