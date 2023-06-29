Що буде з доларом в липні: економіст дав прогноз

Долар у липні залишатиметься стабільним. Курс валют в Україні може корелюватись від динаміки міжнародної фінансової допомоги і ситуації на фронті.

Про це в коментарі ТСН.ua сказав економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

"Але якщо все буде в такому форматі як зараз, то слід очікувати, що гривня буде стабільною, плюс-мінус пʼять відсотків вверх чи вниз, такий коридор змін, Тому курс буде коливатись біля позначки, яка є зараз", – пояснив він.

Нагадаємо, в Україні прогнозують зростання вартості бензину та дизпалива у липні. Адже буде скасовано пільги і повернено 20% ПДВ на всі види пального.

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