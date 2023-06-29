Что будет с долларом в июле: экономист дал прогноз

Доллар в июле будет оставаться стабильным. Курс валют в Украине может коррелироваться от динамики международной финансовой помощи и ситуации на фронте.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Но если все будет в таком формате как сейчас, то следует ожидать, что гривна будет стабильной, плюс-минус пять процентов вверх или вниз, такой коридор изменений. Поэтому курс будет колебаться у отметки, которая есть сейчас", – пояснил он.

Напомним, в Украине прогнозируется рост стоимости бензина и дизтоплива в июле. Ведь будут отменены льготы и возвращены 20% НДС на все виды горючего.

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