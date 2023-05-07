Как изменится курс доллара в Украине – прогноз аналитиков

Курс доллара может повыситься примерно на 1 грн при остановке "зернового соглашения". Однако у НБУ сейчас есть огромные резервы и возможности, чтобы удержать его от нежелательных колебаний.

Об этом изданию "Обозреватель" сообщили аналитики.

В частности, Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, отмечает: прекращение морского экспорта зерна из Украины не сильно повлияет на курс доллара, поскольку он больше зависит от предоставления Украине международной помощи от стран-партнеров.

"Думаю, на курс не очень повлияет это, потому что он зависит от баланса поступления иностранной валюты и расходования на импорт товаров, а большую часть поступлений составляют гранты и кредиты от наших партнеров. Это гораздо больше поступлений, чем те, которые может получить Украина благодаря" зерновом соглашении". Я думаю, что существенных изменений не будет", – сказал эксперт.

Экономический эксперт, специалист отдела продаж компании Dragon Capital Сергей Фурса подчеркнул, что возможна остановка договоренности теоретически может повлиять на "кэшевой рынок". Однако, по мнению специалиста, сделку все же продлят.

Похожий прогноз озвучил аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

"Стамбульская "зерновая инициатива" была одно время серьезной геополитической победой президента Украины Зеленского и президента Турции Эрдогана, она сформировала логистическую зону в Северо-Западном Причерноморье. Я не думаю, что есть какие-то серьезные рычаги, чтобы эту зону безопасности поломать, тем более того, она находится под защитой воздушно-военного флота, и если сугубо теоретически предположить, что соглашение не продлят, то это будет для нас оказать достаточно негативное влияние", – отметил Кущ.

Ранее стало известно, что НБУ планирует удерживать доллар на уровне 36,56 грн до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

В июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25%, в настоящее время составляет 36,5686 грн.

Впоследствии Национальный банк Украины назвал временными все валютные ограничения, введенные в стране с начала полномасштабной войны. Отмена ограничений пока не стоит в повестке дня.

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