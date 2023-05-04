Дунайка в красном вине: рецепт от Андрея Величко

Такое блюдо, как дунайка, маринованная в красном вине, не является традиционным для Бессарабии. Но если у нас есть невероятно вкусное красное вино и свежая дунайка, то почему бы не соединить их. А еще приготовить такую рыбку совсем не сложно.

Составляющие:

На 4-5 рыб:

700 г соли

300 г сахара

Для винного маринада

1 бутылка местного красного вина, желательно сорта "Одесский черный"

1 неполная ложка соли

1 полная ложка сахара

специи: лавровый лист, ягоды можжевельника, черный и ароматный перцы, можно немного перца чили, чеснок. Здесь уж доверьтесь своей фантазии.

Приготовление:

Сначала нужно на сутки засолить рыбу в смеси соли и сахара. Рыбу предварительно чистим, удаляем жабры и внутренности. И что очень важно – разрезаем изнутри снизу вдоль позвоночника вплоть до хвоста. Так безопаснее, точно соль дойдет до позвоночника - и рыба не станет портиться.

Засолим в холодильнике. На следующий день достаем рыбу из соли, промываем заливаем винным маринадом. Оставляем в холодильнике на 5 дней. Винный маринад должен полностью покрывать рыбу – иногда приходится чем-то прижимать для этого.

Как сварить винный маринад: смешиваем все ингредиенты, доводим до кипения, варим 20 минут, концентрируя вкус. Охлаждаем и заливаем рыбу.

Если вы используете ваши любимые специи, то привычную дунайку сможете открыть для себя в совсем другом виде.

Фото: Facebook Андрея Величко

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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