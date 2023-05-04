Дунайка в красном вине: рецепт от Андрея Величко

Шеф-повар поделился рецептом оригинального блюда, пока продолжается сезон.
Такое блюдо, как дунайка, маринованная в красном вине, не является традиционным для Бессарабии. Но если у нас есть невероятно вкусное красное вино и свежая дунайка, то почему бы не соединить их. А еще приготовить такую рыбку совсем не сложно.
Составляющие:
На 4-5 рыб:
- 700 г соли
- 300 г сахара
Для винного маринада
- 1 бутылка местного красного вина, желательно сорта "Одесский черный"
- 1 неполная ложка соли
- 1 полная ложка сахара
- специи: лавровый лист, ягоды можжевельника, черный и ароматный перцы, можно немного перца чили, чеснок. Здесь уж доверьтесь своей фантазии.
Приготовление:
Сначала нужно на сутки засолить рыбу в смеси соли и сахара. Рыбу предварительно чистим, удаляем жабры и внутренности. И что очень важно – разрезаем изнутри снизу вдоль позвоночника вплоть до хвоста. Так безопаснее, точно соль дойдет до позвоночника - и рыба не станет портиться.
Засолим в холодильнике. На следующий день достаем рыбу из соли, промываем заливаем винным маринадом. Оставляем в холодильнике на 5 дней. Винный маринад должен полностью покрывать рыбу – иногда приходится чем-то прижимать для этого.
Как сварить винный маринад: смешиваем все ингредиенты, доводим до кипения, варим 20 минут, концентрируя вкус. Охлаждаем и заливаем рыбу.
Если вы используете ваши любимые специи, то привычную дунайку сможете открыть для себя в совсем другом виде.
Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".
На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.
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