Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 6-7 мая

Нынешние выходные – идеально время для отдыха: они позволят восстановить как физические, так и моральные силы – последние не менее важны для успешной деятельности, чем первые.

6 и 7 мая создадутся благоприятные условия для самого разнообразного – как активного, так и пассивного – отдыха, поэтому каждый сможет выбрать для себя то времяпрепровождение, которое больше укладывается в его понимание расслабления и релакса. Кому повезет в это время?

Суббота, 6 мая, – праздничный – если не во всех, то во многих отношениях – день, который необязательно посвящать бурному веселью – вполне достаточно будет тихой радости, примиряющей нас с окружающей действительностью и делающей нас более оптимистичными. Главное в этот день – не впадать в уныние, оно может стать плохой приметой для будущей жизни.

В воскресенье, 7 мая, от любой активной деятельности желательно отказаться: энергии дня будут благоприятствовать тихому и спокойном – размеренному – времяпрепровождению. День также способствует размышлению на тему причинно-следственных жизненных связей: можно будет понять, почему все происходит так, а не иначе, и как исправить ситуацию, если она нас не устраивает.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы могут рассчитывать на редкостную удачу, которая будет способствовать им во всех жизненных и профессиональных сферах. Но, поскольку речь идет о выходных, нетрудно предположить, что прежде всего везение коснется личной жизни и хозяйственных хлопот. Ввиду специфики энергетики этих дней от активных действий – например, начала ремонта – лучше отказаться, но планировать его и можно, и нужно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют проявить долю здорового эгоизма и вспомнить о том, когда они в последнее время заботились не о других, а о себе. Нынешние выходные – прекрасное время для того, чтобы наверстать упущенное, занявшись тем, что приводит представителей знака в хорошее настроение и дает им запас моральных и физических сил: кому-то посетить SPA-салон, а кому-то – побывать в театре.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, несмотря на выходные, могут получить заманчивое профессиональное предложение – например, конкуренты фирмы, на которую работают представители знака, попробуют переманить их, пообещав более высокую должность с соответствующей зарплатой. Конечно, как поступить в таком случае, решать только им самим, но звезды советуют им хотя бы попробовать изменить свою жизнь к лучшему – такой шанс у них есть.

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