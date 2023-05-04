Кто может не платить налог на землю в 2023 году

Кабмин освободил часть аграриев и владельцев пострадавших от войны земель от уплаты налогов.

Президент Владимир Зеленский 3 мая 2023 года подписал закон №7632, который освобождает часть физических лиц от уплаты налогов за 2021-2022 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

По информации правительства, глава государства освободил аграриев и владельцев земель, пострадавших от войны, от уплаты налогов. Речь идет о территориях, где ведутся боевые действия (или они оккупированы), или земля на них:

заминированная

загрязнена осколками

Закон предусматривает следующие сроки освобождения от налога на землю:

для физических лиц — с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года, а также в 2023 году — до последнего числа месяца, в котором завершатся активные боевые действия или оккупация;

для юридических лиц – с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года и в 2023 году до последнего числа месяца, в котором завершатся активные боевые действия или оккупация.

Отметим, что средний размер налога в 2023 году для остальных украинцев будет составлять около 1,2-1,3 тыс грн за га. Но уже в 2024 году его размер увеличится до 1,4-1,5 тыс грн.

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